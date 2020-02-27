رياضة | إنجاز مميز لحوارديولا بعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنجاز مميز لحوارديولا بعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إنجازاً مميزا، بعد الفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي أقيم على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.

ملخص مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

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افتتح ريال مدريد التسجيل عن طريق فرانشيسكو إيسكو في الدقيقة 60، ثم تعادل جابرييل جيسوس لمانشستر سيتي في الدقيقة 78، قبل أن يضيف كيفين دي بروين هدف الفوز للسيتيزن في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وبحسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات، فإن جوارديولا أصبح ثاني مدرب يفوز على ريال مدريد مرتين في معقل سانتياجو برنابيو، بعد أوتمار هيتسفيلد.

وتابعت الشبكة، جوارديولا هو أول من يحقق ذلك الأمر مع فريقين مختلفين، هما بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي.