رياضة | مواعيد مباريات الإياب في دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا



انتهت مباريات ذهاب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، والتى شهدت نتائج ومباريات قوية.

نتائج مباريات الذهاب بدوري أبطال أوروبا

وكان بوروسيا دورتموند حقق الفوز على باريس سان جيرمان بهدفين لهدف وحقق أتليتكو مدريد الفوز على ليفربول بهدف دون رد، بينما تعادل برشلونة امام نابولي بهدف لكل فريق، بينما بايرن ميونخ حقق فوز كبير على تشيلسي بثلاثية دون رد، فيما حقق اتالانتا فوز كبير على فالنسيا برباعية مقابل هدف بينما حقق لايبزيج فوز على توتنهام بهدف دون رد وفوز مانشستر سيتي بهدفين لهدف على ريال مدريد.