رياضة | ليون يفاجيء يوفنتوس ويتغلب عليه بهدف نظيف في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليون يفاجيء يوفنتوس ويتغلب عليه بهدف نظيف في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فريق ليون الفرنسي من تحقيق الفوز على نادي يوفنتوس الإيطالي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت مباراة ليون ويوفنتوس على أرضية ملعب الأضواء.

سجل لوكاس توسرت، هدف اللقاء الوحيد لمصلحة ليون في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.

وبهذه النتيجة ينتظر يوفنتوس الفوز بنتيجة أكثر من هدف، بينما ليون ينتظر الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة أيضاً.