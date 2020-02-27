رياضة | بعد السقوط ضد مانشستر سيتي.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد السقوط ضد مانشستر سيتي.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، في تخطي عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد الهزيمة بهدفين مقابل هدف وحيد، بذهاب دور الستة عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع إيسكو في تحقيق هدف التقدم لفريقه، في شباك السيتيزين بالدقيقة 60 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل السيتيزين عن طريق جابريل خيسوس في الدقيقة 78، ثم نجح كيفين دي بروين في إحراز هدف الفوز للسيتي في الدقيقة 84 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو بدوري الأبطال.

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، بداية الشهر المقبل على ملعب الاتحاد، في إياب دور الستة عشر.

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ويرصد "الخليج 365 الرياضي" موعد مباراة ريال مدريد المقبلة عقب الهزيمة من السيتي بالتقرير الآتي:-

ينتظر عشاق كرة القدم حول أنحاء العالم، مباراة نارية تنتظر ريال مدريد، عندما يستضيف برشلونة في المباراة المقبلة، بالكلاسيكو الإسباني لحساب الليجا.

ويحل برشلونة ضيفًا على ريال مدريد، في ملعب سانتياجو بيرنابيو يوم 1 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وتُقام مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.