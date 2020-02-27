رياضة | فيديو.. إيسكو يحرز هدف التقدم للريال في شباك مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو.. إيسكو يحرز هدف التقدم للريال في شباك مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدور حالياً مباراة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بملعب سانتياجو بيرنابيو.

وتقدم ريال مدريد بالهدف الأول في الدقيقة 60 عبر نجم وسطه فرانشيسكو إيسكو، الذي تلقى تمريرة حريرية من زميله فينيسيوس جونيور وأودعها في المرمى.

ووفقاً لشبكة أوبتا الإحصائية، فإن هدف إيسكو اليوم هو الأول له في دوري أبطال أوروبا منذ سبتمبر من عام 2018 حين سجل في مرمى روما في دوري المجموعات.

كما يعد هذا الهدف هو الأول له في الأدوار الإقصائية، منذ شهر مايو 2017 حين هز شباك أتليتيكو مدريد في الدور نصف النهائي.