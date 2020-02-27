رياضة | تفاصيل توقيع شريف إكرامي لبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل توقيع شريف إكرامي لبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن رحيله خلال الصيف القادم، مما حعل فريق بيراميدز يسعي لضمه.

وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقع لنادي بيراميدز، لمدة 3 سنوات، بشكل رسمي، حيث ينتهي تعاقد اللاعب مع الأهلي في نهاية الموسم.

وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامجه نمبر وان على قناة النهار، إن إكرامي وقع منذ شهر بعد جلسة مع مسئولي بيراميدز، مشيرا إلى أن حارس الأهلي اشترط اللعب أساسيا في بيراميدز.

وأتم: "شريف إكرامي لم يوقع لنادي بيراميدز إلا بعد صبر طويل على دكة بدلاء الأهلي دون الاعتراض نهائيا أو إثارة أي مشكلات"