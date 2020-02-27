رياضة | بعثة الترجي تصل مطار القاهرة استعداداً لمواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الترجي تصل مطار القاهرة استعداداً لمواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت منذ قليل بعثة فريق الترجى التونسى، مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض مباراة الزمالك، التى ستجمع الفريقين، فى السادسة من مساء الجمعة المقبل، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، بحضور 30 ألف مُشجع.

وأختار معين الشعبانى، المدير الفنى لفريق الترجى التونسى قائمة باب سويقة لمباراة الزمالك والتى ضمت 22 لاعباً هم:-

بن شريفية، الجريدي، الدبشي- المباركي، الشتي، الربيع، الذوادي، شمام، اليعقوبي، توغاي- كوليبالي، بن رمضان، المسكينى، بونسو، بن غيث، بن شوق- بن ساحة، المزيان، بن صغير، الهونى، واتارا، بن حمودة.