رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 26 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تهديد فيروس كورونا لإقامة مباريات كرة القدم في إسبانيا على رأسها كلاسيكو الأرض برشلونة وريال مدريد. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- نجم باريس سان جيرمان على رادار ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مستقبل الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مازال مجهولاً حتى الآن على الرغم من أن النجم الأرجنتيني يخوض هذا الموسم معاراً من إنتر ميلان الإيطالي إلى باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الحالي.



وأفادت صحيفة لا ديسمارك الإسبانية بأن باريس سان جيرمان يملك خيار الشراء مقابل 70 مليون يورو في نهاية الموسم الحالي ولكن النجم الأرجنتيني ما يزال لم يحسم موقفه سواء بالإستمرار مع باريس سان جيرمان أو العودة إلى إنتر ميلان.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أنريال مدريد جدد إهتمامه بالتعاقد مع إيكاردي وذلك بسبب معاناة الفريق في الجانب الهجومي تحديدًا بعد رحيل كريستيانو رونالدو.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يملك فرصة للتعاقد مع إيكاردي في الصيف المقبل وذلك في حال قرر اللاعب عدم الإستمرار مع باريس سان جيرمان.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم الأرجنتيني ارتبط بالإنتقال الى يوفنتوس ولكن إنتر ميلان لا يفضل بيعه لأحد الأندية المنافسة في إيطاليا.

- بعد إيطاليا .. فيروس كورونا يهدد الكرة الإسبانية

كشفت وسائل إعلام إسبانية أنه تم تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في العاصمة الإسبانية مدريد وذلك عقب ساعات من الإعلان عن وجود حالة مصابة بنفس الفيروس في مدينة برشلونة.



وأفادت إذاعة كادينا سير الإسبانية بأنه تم تسجيل أول حالة مصابة بهذا الفيروس في مدينة مدريد وأن هذا الأمر يهدد إقامة مباريات الدوري الإسباني في الفترة المقبلة.



وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أنه تم تأجيل العديد من المباريات في الدوري الإيطالي هذا الأسبوع خوفًا من تفشي الفيروس في بعض أقاليم إيطاليا وقد يحدث هذا الأمر كذلك في الدوري الإسباني.



وجاءت تلك التقارير قبل أيام فقط من كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل والذي يستضيف فيه ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو.

- صحيفة اسبانية تكشف فرص بيكيه في المشاركة أمام ريال مدريد

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية التابعة لنادي برشلونة فرص لحاق المدافع الدولي الاسباني جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة بالمباراة المقبلة أمام نادي ريال مدريد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد تعرضه للإصابة أمام نابولي الإيطالي في ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال الصحيفة الاسبانية:" تعرض بيكيه لإصابة في الكاحل بمباراة نابولي و برشلونة تسببت في عدم استكماله للمباراة، حيث شارك بدلا منه لينجليت لكن اللاعب أكد أنه يشعر بحالة جيدة، ويعتقد أنه سيكون لائقًا للمشاركة في الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، الأحد المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الليجا".



وأضافت الصحيفة الكتالونية:"بيكيه كان يسير عقب المباراة على قدميه لكنه كان يعرج شيئًا بسيطًا أثناء ذهابه إلى حافلة الفريق لكن جميع التقارير تشير إلي جاهزيته لمباراة الكلاسيكو المقبلة أمام ريال مدريد".



ومن المقرر أن يواجه نادي برشلونة نظيره نادي ريال مدريد يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز في كلاسيكو الأرض في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.



وكان برشلونة الاسباني قد تعادل إيجابيا 1 / 1 أمام نظيره نادي نابولي الإيطالي ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء علي ملعب سانت بولي الدولي بمدينة نابولي.

- زيدان يتحدي جوارديولا.. تشكيل هجومي لريال مدريد ضد مانشستر سيتي

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا.

خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - ميندي.

خط الوسط : لوكا مودريتش - فالفيردي - كاسيميرو - فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم : ڤينسيوس جونيور - كريم بنزيما

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- جوارديولا يُفاجي زيدان.. تشكيل ناري لمانشستر سيتي ضد ريال مدريد

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ريال مدريد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - لابورت - اوتاميندي - ميندي.

خط الوسط : رودري - كيفين دي بروين - رياض محرز - جوندوجان - برناردو سيلفا.

خط الهجوم : جابريل جيسوس

- مفاجأة.. ريال مدريد يضحي بالأسطورة من أجل مبابي

فجرت صحيفة (سبورت) الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أشارت إلى أن ريال مدريد قد لايقوم بتجديد عقد نجمه.



وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن الريال من الممكن ألَّا يُجدد عقد مدافعه الإسباني سيرجيو راموس، من أجل التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، في صيف 2021.



وأوضحت سبورت، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لن يُجدد عقد راموس حتى يونيو 2022 إذا لم يكن لدى النادي الهامش المالي فيما يتعلق بالأجور لإتمام صفقة مبابي.



وأضافت الصحيفة الإسبانية أن بيريز يمكن أن يضطر آنذاك للاختيار بين راموس ومبابي.



وينتهي عقد راموس في 2021، ويتقاضى أكثر من 10 مليون يورو كراتب، وذُكر أنه يجري مناقشات مع الميرينغي لتجديد تعاقده، حيث أنه يرغب في التمديد لمدة موسمين آخرين بينما النادي لا يُخطط سوى لعرض سنة واحدة فقط على خلفية العُمر.

- أفضل مهاجمي العالم مطلوب في ريال مدريد

دخل النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني قائمة اهتمامات ريال مدريد الإسباني لضمه في نهاية الموسم الكروي الحالي.



ذكر برنامج "إل شيرنجيتو" الإسباني الشهير أن ريال مدريد يسعى لضم هالاند في ظل قدراته التهديفية العالية، رغم صغر سنه.



وأكد أنه حال استمرار هالاند (19 عامًا) في تقديم نفس المستويات حتى نهاية الموسم، سيدخل ريال مدريد في مفاوضات قوية مع دورتموند لضمه.



وانضم هالاند إلى دوتموند في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوي، مقابل 20 مليون يورو.

- مانشستر يونايتد يراقب لاعب ريال مدريد

يراقب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وضعية النجم النرويجي مارتن أوديجارد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني والمعار لصفوف ريال سوسيداد.



ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلاً عن تقارير إسبانية، أن إدارة مانشستر يونايتد قامت بإيفاد بعض كشافيها لإسبانيا لمراقبة اللاعب، الذي ظهر بشكل لافت هذا الموسم.



ويمتلك ريال مدريد خيار تمديد إعارة اللاعب لريال سوسيداد أو العودة مرة أخرى لريال مدريد، إلا أن خيار البيع لمانشستر يونايتد يبدو في الصورة.



ووفقاً لصحيفة "دياريو فاسكو" الإسبانية، فإن كشافي اليونايتد راقبوا أوديجارد في لقاء فريقه الأخير ضد فالنسيا، والذي فاز به النادي الباسكي بثلاثية دون رد.



وظهر صاحب الـ21 عاماً في 25 مناسبة هذا الموسم بقميص سوسيداد، سجل 7 أهداف ومرر 6 تمريرات حاسمة.