رياضة | أول قرار من مدرب صن داونز قبل مواجهات الأهلي

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أدى فريق صن داونز الجنوب إفريقي، تدريباته على ملعب بتروسبورت اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الأهلي السبت المقبل، ضمن مباريات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدا صن داونز المران بمحاضرة فنية للفريق تحت قيادة المدير الفني، بيتسو موسيماني، درس خلالها نقاط القوة والضعف لدى الأهلي.

ومن المقرر أن يواصل صن داونز تدريباته على نفس الملعب قبل خوض مرانه غدًا الخميس، على ستاد القاهرة، استعدادًا لملاقاة الأهلي.