رياضة | من دفاتر اللائحة.. تعرف على نص المادة التي عاقبت الزمالك لانسحابة من القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من دفاتر اللائحة.. تعرف على نص المادة التي عاقبت الزمالك لانسحابة من القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة المسابقات اعتماد فوز الأهلي على الزمالك اعتباريًا بنتيجة 2 – 0، بعد انسحاب الفريق الأبيض من مباراة القمة، المؤجلة من الجولة الرابعة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتنص المادة رقم 46 بلائحة لجنة المسابقات على أن "اذا اعتبر فريقا منسحبا واستكمال المسابقة تطبق عليه الجزاءات التالية..

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1 - توقيع عليه غرامات مالية طبقا لفئات المسابقات التى يحددها مجلس ادارة الاتحاد قبل بداية كل موسم.

2- خصم عدد 6 نقاط تعادل نقاط مباراة واحدة فوز من رصيده نهاية الموسم، بالإضافة إلى اعتباره مهزوما فى المباراة المنسحب منها ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائى للمسابقة.

وأعتبرت المسابقات الأهلي فائزا بالمباراة ( 2 – 0 ) مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020، ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.