رياضة | الترجي على رأسهم.. 5 مواجهات تنتظر الزمالك في مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي على رأسهم.. 5 مواجهات تنتظر الزمالك في مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن موعد إنطلاق مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن انطلاق مباريات الدور الثاني ( الأسبوع ال 18 ) اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل.

كما أعلنت المسابقات عن مواعيد مباريات الإسبوعين ال19 و 20 على النحو التالي، فيما تعلن بقية مواعيد الأسابيع اللاحقة على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي مواعيد مباريات الزمالك في شهر مارس :

الزمالك ضد الترجي

يستضيف فريق الترجي التونسي نظيره الزمالك يوم 6 مارس على ملعب رادس في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر ان تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك ضد الاتحاد السكندري

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يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم ١٢ مارس على ملعب ستاد حرس الحدود في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

الزمالك ضد المصري

يقابل فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم ١٥ مارس المقيل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

الزمالك ضد مصر للمقاصة

يضرب الزمالك موعدا مع نظيره مصر للمقاصة يوم ١٩ مارس المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ضمن مواجهات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك ضد نادي مصر

يلعب فريق الزمالك مباراة قوية أمام منافسه اف سي مصر يوم ٢٢ مارس على ملعب ستاد الكلية الحربية ضمن مواجهات الجولة رقم ٢١ نن بطولة الدوري المصري العام.