الامارات | إيريك: كوندي لا يتحمّل بمفرده تراجع نتائج شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن إيريك: كوندي لا يتحمّل بمفرده تراجع نتائج شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مساعد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني دييغو إيريك، أن اللاعب الإسباني بيدرو كوندي لا يتحمل بمفرده تراجع نتائج الفريق في المباريات الماضية، موضحاً أن الفريق بأكمله يتحمل المسؤولية، مشدداً على أن مواجهة بني ياس في الجولة 17 غداً مهمة جداً بالنسبة إلى متصدر ترتيب دوري الخليج العربي.

وحضر دييغو إيريك المؤتمر الصحافي أمس، بدلاً من مدرب الفريق، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، الذي حصل على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية لشباب الأهلي أمام الجزيرة في الجولة الـ16، إذ سيقود أروابارينا المباراة من المدرجات.

وقال إيريك في المؤتمر، إن: «مشاركة كوندي لم تكن على حساب أحمد خليل، خصوصاً أن خليل لعب المباراة الماضية، وعندما تعاقدنا مع كوندي كان خليل مصاباً، وما أستطيع قوله إن اللاعب الإسباني جيد جداً، جاء في توقيت صعب، ونحن نثق بإمكاناته، والموقف الذي نمر به هو حالة عامة بالنسبة إلى الفريق، إذ يقع على عاتق الفريق مساعدة اللاعب حتى يقدّم كل ما لديه».

وأشار إلى صعوبة مواجهة بني ياس، وقال: «نلعب مع الفريق نفسه الذي لعبنا أمامه في كأس رئيس الدولة، وبالتأكيد أمامنا مباراة صعبة، نتمنّى أن نؤدي بشكل أفضل من المباراة الماضية، وأن نعود إلى تحقيق الانتصارات».

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وعن كيفية تعامل الجهاز الفني مع النتائج السلبية، قال: «نحن في لحظة صعبة ووقت حساس، خصوصاً بعد الخسارة في أربع مباريات متتالية، ونحن لسنا متعودين ذلك الأمر، باستثناء المباراة الماضية أمام بني ياس، إذ لعبنا بشكل جيد، خصوصاً في الشوط الثاني، ولدينا ثقة كبيرة بجميع اللاعبين، كما أننا لعبنا مباراة قوية أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا، ولكن لم يحالفنا التوفيق».

وتحدث عن جاهزية لاعبي شباب الأهلي، وقال: «حتى آخر لحظة قبل المباراة، ننتظر عودة المصابين، وبالتحديد البرازيلي ليوناردو دي سوزا، إذ إن الإصابات أسهمت في تعقيد الأمور بالنسبة لنا، لذلك قمنا بالتغيير في التشكيلة الأساسية، ونتمنّى أن تكتمل صفوفنا حتى تكون أمام الجهاز الفني خيارات عديدة، علماً أن دي سوزا عاد للمشاركة في التدريبات، وسنرى اليوم إلى أي مرحلة وصلت جاهزية اللاعب».

ورداً على سؤال حول وجود جهد بدني زائد على الحد للاعبين خلال التدريبات، أسهم في تراجع مستواهم وكثرة الإصابات، قال: «أعتقد أنه لا يوجد أحمال زائدة في التدريبات، لأننا نتدرب بالشكل العادي، ولكن الأسباب مختلفة، لأننا نلعب كل ثلاثة أو أربعة أيام مباراة، ويجب علينا التفكير بشكل جيد، في استعادة اللاعبين المصابين، لأننا لدينا مباريات مهمة في الفترة المقبلة».

• مواجهة بني ياس مهمة جداً لمتصدر الدوري.

• شباب الأهلي ينتظر عودة المصابين، وبالتحديد البرازيلي ليوناردو، وموقفه يتحدّد اليوم.