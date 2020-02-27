الامارات | عجمان يطلب «نقاط الأمان» من الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يطلب «نقاط الأمان» من الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق عجمان، اليوم، الظفرة الساعة 8:15، ضمن الجولة 17 من دوري الخليج العربي، في لقاء يمثل أهمية بالغة للبرتقالي لتحقيق نقاط الأمان، التي تقربه أكثر من ضمان البقاء بين الأندية المحترفة، ويتوجب على عجمان الفوز، اليوم، قبل خوض مباريات صعبة، إذ يواجه الوحدة وشباب الأهلي بعد ذلك.

وعانى عجمان في المباريات الماضية، بسبب سوء الحظ الذي حرمه الفوز في أكثر من لقاء، أبرزها حين تعادل معه الوصل في الدقائق الأخيرة 1/‏1. وعانى الفريق مراراً من ضياع نقاط مهمة في الدقائق الأخيرة من المباريات، وتحديداً أمام خورفكان والفجيرة.

ويرغب عجمان كذلك في ردّ الدّين إلى الظفرة، الذي خسر أمامه في الدور الأول بهدف دون رد، رغم أن الظفرة خاض اللقاء لأكثر من 60 دقيقة بـ10 لاعبين. وانهار عجمان بعد تلك المواجهة، حيث لم يذق طعم الفوز في ست مباريات تالية. ويحتل عجمان المركز العاشر بـ18 نقطة، ومن شأن الفوز أن يجعله يبتعد كثيراً عن مراكز الخطر.

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واعترف مدرب عجمان، أيمن الرمادي، بأن المواجهة صعبة للغاية، وقال في تصريح صحافي: «النتائج المجنونة للدوري تُشعرنا بالخطر، لم يعد هناك فريق في مأمن».

في المقابل، يبدو الظفرة في أفضل أحواله، خصوصاً بعد تأهله أخيراً إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة على حساب الجزيرة. كما يقدم عروضاً قوية في الدوري، ويحتل المركز السادس بـ26 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الشارقة الخامس.

ونجح الظفرة على مدار 16 لقاء في أن يحقق الفوز في ثمانية لقاءات، وتعادل في مباراتين فقط. والمثير بالنسبة للظفرة أنه لم يتعادل هذا الموسم خارج أرضه، إذ فاز في أربع وخسر في ثلاث مباريات.

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