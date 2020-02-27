الامارات | «غودولفين» تدفع بـ 5 خيول للدفاع عن لقب «ند الشبا تروفي» في ميدان

شكرا لقرائتكم خبر عن «غودولفين» تدفع بـ 5 خيول للدفاع عن لقب «ند الشبا تروفي» في ميدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدفع «غودولفين» بخمسة من نخبة جيادها لمسافة 2810 أمتار عشبية للدفاع عن لقبها من العام الماضي، في بطولة «كأس ند الشبا» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 3»، التي تجري في الشوط الخامس والرئيس من السباق التاسع في موسم سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، الذي يقام اليوم في مضمار ميدان العالمي، وترعى أشواطه السبعة «مدينة محمد بن راشد ديستريكت وان»، بجوائز تبلغ مليوناً و330 ألف دولار، تتنافس على ألقابها 92 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

كما يشهد السباق، وفي شوطه الافتتاحي، إقامة الجولة الثالثة والختامية من «كأس آل مكتوم» للخيول العربية الأصيلة «جروب 1» لمسافة 2000 متر رملي، وتعدّ بمثابة البروفة المصغرة لسباق «تحدي كحيلة كلاسيك» في 28 مارس المقبل، ضمن أشواط كأس دبي العالمي، الأمسية الأغلى في سباقات الخيل على العالم.

وتعول «غودولفين» على خمسة من ممثليها للظفر بلقب نسخة 2020، البالغ إجمالي جوائزها 300 ألف دولار، يبرز منها الجوادان «سيكرت أدفايزر»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، و«دبي هورايزون»، بإشراف سعيد بن سرور، وهاري بنتلي، بعد أن حقق «سيكرت أدفايزر» نهاية الشهر الماضي انتصاراً بفارق الطول على «دبي هورايزون» في سباق أقيم على ذات المضمار والمسافة.

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كما تبرز ضمن قائمة الخيول المنافسة على اللقب، الجواد القادم من السباقات البريطانية «شارلز كينغرلي»، المملوك إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير، وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، في تجربة أولى للجواد البالغ من العمر خمس سنوات على مضمار ميدان، والأمر ذاته الذي يعول عليه المدرب ديفيد سيموكوك في الظهور الأول للجواد «سبانيش ميشون»، المملوك إلى فريق فالور إنترناشيونال وغاري بارير، حين يتولى قيادته الفارس جيم سبينسر.

ويستهل السباق في السادسة والنصف مساءً بشوطه الافتتاحي، الذي يمثل الجولة الثالثة والختامية من بطولة «كأس آل مكتوم» للخيول العربية الأصيلة، البالغ إجمالي جوائزها 100 ألف دولار، في ظل منافسة على اللقب بين 13 من نخبة الخيول، يتقدمها الجواد الأعلى تصنيفاً «شهم» لـ«اسطبلات الوثبة»، بإشراف المدرب ماجد الجهوري، وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، في ظهور أول للجواد في السباقات المحلية عقب تألقه في السباقات الأوروبية.

ويدخل دائرة المنافسة على اللقب الجواد «بندر» المملوك إلى «إسطبلات الوثبة»، وإشراف المدرب ماجد الجهوري.