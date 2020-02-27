الامارات | منصور بن محمد يتوّج الهولندي ديلان بلقب المرحلة الرابعة لطواف الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يتوّج الهولندي ديلان بلقب المرحلة الرابعة لطواف الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الهولندي ديلان غرونويغن، بطلاً للمرحلة الرابعة من طواف الإمارات «بنك الإمارات دبي الوطني»، وسلّم سموّه، القميص الأحمر برعاية «طيران الإمارات» للدراج البريطاني آدم ياتس، بعد أن احتفظ بصدارة الترتيب العام بزمن قدره 16:46:15 ساعة، والقميص الأخضر «برعاية مبادلة» للأسترالي إيوان كاليب متصدر السباق بالنقاط بـ(43 نقطة)، والقميص الأسود المخصص للسرعة برعاية «طيران أبوظبي» للصربي فيليكو ستونيتش، بعد أن واصل تصدره للترتيب (42 نقطة)، والقميص الأبيض المخصص للمتصدر تحت 25 سنة برعاية «نخيل» للسلوفيني تادي بوغاتشار بتصدره الترتيب بزمن 16:47:22 ساعة، وذلك مع ختام جولات الطواف في دبي أمس.

وحضر مراسم التتويج عند خط النهاية في منطقة سيتي ووك كلّ من أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة العليا للطواف سعيد حارب، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة عارف العواني، ورئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات أسامة الشعفار، وممثلو الشركات الراعية.

وكانت المرحلة الرابعة، قد انطلقت من أمام حديقة زعبيل، وشمل مسارها المرور عبر العديد من المعالم المشهورة، مثل حديقة مشرف وموتور سيتي وبرج خليفة وميدان ودبي مول وصولاً إلى منطقة سيتي ووك، إذ بلغ معدل سرعة السباق 40,51 كم في الساعة، وتجاوزت 60 كلم في بعض المسارات، كما تراجعت أحياناً دون الـ30 بسبب سرعة الرياح المعاكسة.

وتمكن الدراج الهولندي ديلان غرونويغن من قطع مسافة السباق الممتدة لمسافة 173 كم بزمن قدره 4:16:13 ساعات، فيما حل دراج فريق الإمارات الكولومبي فرناندو غافيريا في المركز الثاني، ودراج فريق بورا الألماني باسكال اكرمان في المركز الثالث.

من جهته، أكد عارف العواني أن «طواف الإمارات خرج بمكاسب كثيرة لا يمكن عدها أو حصدها، بعد أن جمع أبطال العالم على أرض السلام»، وقال في تصريحات صحافية: «إن هذه المكاسب برزت من خلال الإشادة العالمية التي انهالت على الطواف من الناحية التنظيمية والفنية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأسهمت في الترويج للمعالم السياحية التي تتمتع بها مدن الدولة».

وأضاف: «ما وصلنا إليه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع لمواصلة الجهد لتحقيق الأفضل في النسخ المقبلة، وأظهر ثمرة التعاون الإيجابي الكبير بين المجالس الرياضية والدوائر الحكومية، ولعل المرحلة الثالثة من الطواف التي أقيمت أول من أمس، والتي اتجهت من دبي إلى العين كانت تأكيداً على التنسيق التام مع جميع الجهات في دبي والعين».

وأوضح أن «الطواف على المستوى الفني يأتي بالجديد مع كل مرحلة، وهو ما شهدناه على مدار أربعة أيام، بالإضافة إلى ظهور نجوم جدد على منصات التتويج، وهو ما يشعل المنافسة في المراحل المتبقية للنجوم الكبار في محاولة الوصول لمنصات التتويج».

وأكمل: «مع توجه الطواف اليوم إلى مدينة العين، وهي محطة مهمة للغاية قبل أن يتجول المتسابقون في ربوع أبوظبي، اذ نتوقع مزيداً من الإثارة بين جميع المشاركين، ونطمح الى الوصول إلى خط النهاية في اليوم السابع بمكاسب جديدة».

اليبهوني: الجماعية سر نجاح فريق الإمارات

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية رئيس فريق الإمارات، مطر سهيل اليبهوني، عن سعادته بالظهور الجديد للفريق في الطواف، مؤكداً أن تصدر الترتيب العام للفرق يؤكد أن الفريق يعمل بشكل جماعي.

وقال في تصريحات صحافية: «عملنا لم يرتكز فقط على المستوى الجماعي، إذ فرض دراجون أنفسهم على المستوى الفردي، بعد أن حصلنا على وصافة المرحلة الثالثة والقميص الأبيض، عن طريق الدراج السلوفيني تادي بوجاتشار، وكنا نطمح في الحصول على المركز الأول في هذه المرحلة، إلا أن درجة الحرارة كانت عالية، ولم تساعد الدراج، والأهم أن الفريق في دائرة المنافسة على الصدارة والقمصان في كل مرحلة».

وأضاف: «نفخر بوجود طواف بهذا الحجم يمثل الدولة أمام العالم، وكان دمج طوافي أبوظبي ودبي تأكيداً على قوة طواف الإمارات، ويكفي أن عدداً كبيراً من الدراجين الذين يشاركون في الطواف سبق لهم المشاركة في الطوافين، بالإضافة إلى أن النسخة الثانية جذبت نجوماً جدداً، وهو ما يمثل رواجاً كبيراً للطواف في السنوات المقبلة».

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فروم ينفي الاعتزال

نفى البريطاني كريس فروم (34 عاماً) اعتزاله رياضة الدراجات الهوائية بنهاية العام الجاري، رغم سلسلة الإصابات التي تعرض لها، وكان آخرها في يونيو الماضي، والتي خلفت له كسراً في الفخذ.

وظهر كريس فروم في طواف الإمارات بعد غياب ثمانية أشهر عن السباقات.

وقال في تصريحات صحافية، قبل انطلاقة المرحلة الرابعة أمس، إن عقده ينتهي بنهاية 2020، لكنه استبعد تفكيره في الاعتزال في الوقت الحالي، وقال: «سأستمر».

شركات عالمية تروّج لأحدث مقتنيات الدراجين في الإمارات

استفادت شركات عالمية في صناعة مقتنيات الدَراجين، إقامة طواف الامارات، وأطلقت منتجاتها الجديدة في عام 2020 من دبي وأبوظبي، باعتبارهما منصة عالمية للترويج لأحدث موديلاتها في هذا العام.

وأعلنت شركة «رافا برو تيم» عن إنتاج أحدث حذاء للدراجين بقيمة 1400 درهم، إذ يمتاز هذا الحذاء الذي تعددت ألوانه بين الأسود والرمادي والأرجواني والأزرق بمواصفات تمكن الدراج من استخدامه على الطرق لنحو 20 ألف كيلومتر، وفي جميع الأجواء والظروف المناخية، بعكس الحذاء الذي أنتجته في العام الماضي، وكان يُستخدم لـ1000 كيلومتر فقط.

وصُنع الحذاء الجديد من نسيج باور وفيف الممزوج بالقوة والمتانة والمرونة أيضاً ويساعد في امداد الدَراجين بالطاقة، والاحتفاظ بالرطوبة المنخفضة للمساعدة على برودة القدمين عند السباق في الطقس الحار، بالإضافة إلى أنه مقاوم للطقس في الأيام الباردة والرطبة، اذ يمكن ضبطه من خلال بعض الأزرار الموجودة في الحذاء.

كما يمتاز الحذاء الجديد بـ«نعل» عرضي شبه منحرف، وقد تم تصميمه ليكون قاسياً بشكل لا يصدق من أخمص القدمين حتى الكعب، لتوفير أقصى قدر من نقل الطاقة، وتوفير أقصى درجات الأمان للكعب والأصابع الامامية، بعد تعديل الشكل الخارجي بنحو 2 سم عرضياً.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى في حذاء رافا برو تيم الجديد، المكسرات المصنوعة من التيتانيوم، المربعة بثلاث نقاط، وقاعدة «تبيو» القابلة للاستبدال وغير المنزلقة، اذ يمكن استبدالها وفق رغبة الدَراجين.

ولم تغب شركة «أوكلي»، لصناعة النظارات هي الأخرى عن طواف الإمارات، اذ أطلقت هي الأخرى أحدث منتجاتها لهذا العام، بتوفير نظارات شمسية ذات أشكال عريضة وبخطوط مطبوع عليها العديد من رسائل الحب والتحفيز على النجاح.

ويحتوي الإصدار الجديد الذي أطلق عليه «ستور أورجنيز»، على عدسة مكبرة بيضاء بمعادن خضراء، وبإطارات متعددة الألوان لتناسب أذواق ورغبات الدَراجين، وبأسعار تصل إلى 600 درهم فقط، تساعد على توفير الأجواء في أوقات النهار الساطعة.