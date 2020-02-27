شكرا لقرائتكم خبر عن ليون يهزم يوفنتوس بهدف دون رد في دور الـ16 بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقدم فريق ليون الفر نسي، خطوة هامة نحو التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 1 / صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من المسابقة.

وسجل لوكاس توسارت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 لفريق ليون.

ويلتقي الفريقان يوم 17 من مارس المقبل، في ملعب "يوفنتوس أرينا" بمدينة تورينو الإيطالي في إياب دور الستة عشر.