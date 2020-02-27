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ليون يهزم يوفنتوس بهدف دون رد في دور الـ16 بدوري الأبطال

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

تقدم فريق ليون الفر نسي، خطوة هامة نحو التأهل لدور الثمانية من لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 1 / صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من المسابقة.

وسجل لوكاس توسارت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 لفريق ليون.

ويلتقي الفريقان يوم 17 من مارس المقبل، في ملعب "يوفنتوس أرينا" بمدينة تورينو الإيطالي في إياب دور الستة عشر.

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