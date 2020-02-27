شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يهزم الريال 2-1 بالشامبيونزليج في مباراة مثيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق مانشستر سيتي في الفوز على ريال مدريد في عقر داره بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل هدفي الفريق الإنجليزي جابرييل خيسوس في الدقيقة 78 ثم بعد مرور 3 دقائق عزز النتيجة كيفين دي بروين من ركلة جزاء، فيما سجل هدف الريال إيسكو في الدقيقة 60.