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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
تلقى فريق ريال مدريد خسارة قاسية على يد نظيره فريق مانشستر سيتي، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب " سانتياجو برنابيو " في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب " الإتحاد " يوم 17 مارس من أجل حسم بطاقة التأهل الى ربع النهائي.
سجل ريال مدريد هدف التقدم عن طريق، إيسكو مستغلاً تمريرة من فينيسيوس في الدقيقة " 60 "، أرسل فالفيردي كرة عرضية لكن ايدرسون أمسك بها قبل وصولها الى بنزيما، كاد ريال مدريد أن يخطف هدف ثاني بعد كرة من إيسكو الى راموس الذي سدد كرة أرتطمت في فرناندينيو ثم فوق المرمى في الدقيقة " 71
وفي الدقيقة " 78 " سجل مانشستر سيتي هدف التعادل عن طريق، جابرييل جيسوس بعد كرة عرضية من دي بروين حولها برأسية في الشباك، ، ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سترلينج، سجل من خلالها، كيفين دي بروين هدف ثاني.
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