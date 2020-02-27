شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لائحة العقوبات باتحاد الكرة تترمى في صفيحة زبالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة بعد مباراة السوبر المصري.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "فيه عقوبات وقعت على شيكابالا وامام عاشور وعبد الله جمعة وأحمد زاهر الإداري ورئيس الزمالك المحترم غصب عنهم، وهي وقعت بناءا على ايه؟، لا عقوبة او جريمة الا بنص، قدامي لايحة الانضباط والأخلاق، ومفيش لايحة الا بتعتمد من الجمعية العمومية، لايحة الزمالك مين اللي اعتمدها؟ الجمعية العمومية، وكذلك لايحة الأهلي، مفيش هنا ملوخية وطبيخ وبامية، هل يقدر مجلس إدارة أي نادي يعمل لايحة ويصدق عليها؟، غصب عنك يا عمرو يا جنايني بعلمك القانون".

أردف: "المادة 39 صدق مجلس الإدارة على هذه اللائحة التي لم تعرض على الجمعية العمومية بيقى تترمى في اقرب صفيحة زبالة والقانون واضح، اللي ألفته وانا عندي 24 سنة .

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أردف: العقوبات التي وقعت على الأهلي والزمالك لا قيمة لها، ولم تعرض على الجمعية العمومية او تنشر في جريدة رسمية، وانتوا عملتوا مدبحة للأهلي والزمالك وولعتوا البلد وعملتوا احتقان ودبحت لعيبة في الأهلي والزمالك".

كشف أن أعضاء اتحاد الكرة يتقاضون 5 آلاف دولار شهريا ، تابع: "أتحدى لو طلعوا وكدبوني، وبقول للجنايني اطلع رد عليا في قناة الزمالك".