شكرا لقرائتكم أحمد حسن: كنت أنتظر اعتذار مجلسي الأهلي والزمالك على أحداث السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وسخر أحمد حسن من انسحاب الزمالك خلال تصريحات تلفزيونية: "مينفعش ده يحصل في الدوري المصري، أصل باص ميدو أتأخر شوية دي كوميديا سودة" وتابع: "كنت انتظر ايضا اعتذار مجلسي الأهلي والزمالك على أحداث شغب السوبر المصري، تمنيت ذلك لكنه لم يتحقق"

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