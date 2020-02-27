شكرا لقرائتكم الشركة المالكة لأتوبيس الزمالك: سنقاضى من يدعى تعطل الحافلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدرت شركة دانة للسياحة والتي تولت مسئولية نقل لاعبى الزمالك فى مباراة القمة السابقة مع الأهلى إلى استاد القاهرة، والتى لم تكتمل بسبب عدم وصول الأتوبيس إلى مكان المباراة، بيانًا مقتضبا جاء فيه: تعلن الشركه أن الحافلة الخاصة بنا التى نقلت فريق نادى الزمالك أمس لم تتعطل ولا صحة لمحاولة إلصاق تهمة عدم وصول فريق الكرة بسبب الباص.

وتابعت: ستقوم الشركة بعمل الإجراءات القانونية ضد كل من يدعى كذبًا أو يتعرض بشكل غير مقبول ضد الشركة. وكان قد قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه. فيما استقر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على اللجوء للقضاء الإدارى وتحريك دعوى قضائية ضد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بعد قرار اللجنة باعتبار الزمالك منسحبا في مباراة القمة أمام الأهلى وهزيمته 2/0.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشركة المالكة لأتوبيس الزمالك: سنقاضى من يدعى تعطل الحافلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.