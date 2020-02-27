شكرا لقرائتكم سمير عدلي: الأهلي يغادر لجنوب أفريقيا على طائرة صن داونز 1 مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال سمير عدلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بعثة الأهلي ستتوجه على نفس الطائرة التي سيعود بها الفريق الى بلاده استعداداً للمباراة المرتقبة أمام الأهلي في إياب نفس الدور.
وأكد سمير عدلي ان الأهلي سيغادر مساء اليوم نفس وسيصل الى جنوب أفريقيا في اليوم التالي 2 مارس حيث ستتواجد بعثة الفريق هناك حتى الثامن من نفس الشهر موعد عودة بعثة المارد الأحمر للفريق.
وخاض فريق صن داونز الجنوب إفريقي مرانه الأول في القاهرة مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت ضمن التحضير لمباراته ضد الأهلي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام على استاد القاهرة.
ونشرت صفحة صن داونز فيديو للفريق الجنوب إفريقي في ملعب بتروسبوت معلقة: " ها نحن ذا! الأولاد مستعدون للوقوف في حصة تدريبية الليلة! لا شيء سوى ذكريات جيدة للاعب شوجا ، بعد أن سجل في هذا الاستاد ضد الزمالك في عام 2016!.
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