شكرا لقرائتكم نهاد شحاتة: سلفت نادى الزمالك 200 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأضاف نهاد شحاتة في تصريحات تليفزيونية: "كنا نتعاقد مع لاعب بسموحة وكان ثمنه 800 ألف جنيه، ونادي الزمالك دفع فقط 600 وأنا دفعت 200 ألف" وتابع: "نادي الزمالك رد المبلغ بعد 5 شهور، وانا دفعت السلفة وأنا سعيد جدا لأن نادي الزمالك صاحب خير كبير عليا"

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