شكرا لقرائتكم مرتضى منصور بعد قرار خصم 3 نقاط: بقول للزملكاوية انسوا وهجيبلكم حقكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انتقادات لمسئولي اتحاد الكرة على الخطاب المرسل إلى ناديه بخصم 3 نقاط من رصيد فريقه بسبب عدم خوض مباراة القمة ضد الأهلي ، بسبب انسحاب الفريق الأبيض وعدم انتقاله إلى ملعب استاد القاهرة.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "عندي 30 الف زملكاوي محترم رايحين ماتش الترجي بقولهم انسوا وهجيبلكم حقكم لو انت عاقل ومتزن وخايف الجواب تبعت الجواب المهم ده قبل مباراة الترجي الصعبة بـ48 ساعة".

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أوضح في رسالته إلى قيادات الدولة: " بقولكم انتوا سايبن عمرو الجنايني ليه ده جاي بالتعيين وبيولع في البلد ، وبتولع الفريقين وتهيج الجماهير ليه".

تابع: "الزمالك نادي محترم وزي الأهلي بالظبط وانتوا عاملين فتنة بين الجمهور، فيه احتقان والناس هتموت بعضها، لما امام عاشور يتضرب جوه بيته و4 فرد كوتش يتقطعوا، وتقولي هتلعب الماتش غصب عنك، وده مش هيهز شعرة في راس مرتضى منصور".