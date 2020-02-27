شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لو متعادتش مباراة القمة هعتزل ومش هشتغل محاماة تاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توعد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مسئولي اتحاد الكرة بعدم السكوت على ما حدث بشأن مباراة القمة ضد الأهلي، بعد العقوبات التي تم توقيعها على ناديه من قبل اتحاد الكرة وخصم 3 نقاط من رصيده وتغريمه 200 ألف جنيه.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "لو مارجعتش مباراة القمة وعدتها هعتزل ومش هشتغل محاماة تاني".

أضاف في رسالته إلى عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة: "مش عملت اللي انت عايزه وانا مش هسكت".