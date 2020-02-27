شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن نفاد تذاكر مباراته ضد الترجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نفاد تذاكر مباراة فريقه ضد الترجي التونسي والتي ستقام على استاد القاهرة يوم الجمعة بذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "جميع التذاكر نفذت ومش عايز خروج عن النص في المباراة ومتخرجوش اللعيبة عن تركيزهم في مباراة الترجي وانا ليا حساب مع عمرو الجنايني ولجنته بس اوعوا تخرجوا عن النص.

وجه رسالة للجماهير: "عندنا مباراة مهمة يوم الجمعة وان شاء الله نكسب والأهلي برضه يارب يكسب صن داونز ، ومعنديش معاه مشكلة ومشكلتي مع اللي بيتطاولوا، وجمهور الأهلي محترم".