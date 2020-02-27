عمر ربيع ياسين: إمام عاشور لم يحرر بلاغا بعد الاعتداء عليه

جدة - عمرو شويل

وقال عمر ربيع ياسين فى تصريحات تليفزيونية، إن وزارة الداخلية لم تتلق اَي بلاغات بشأن الإعتداء على اللاعب امام عاشور سواء داخل منزله او الإعتداء على سياراته.

يبدو أن واقعة الإعتداء على لاعب نادى الزمالك إمام عاشور أصبحت حديث الصباح و المساء على صعيد الشارع الكروى الرياضى خلال الساعات الماضية .

كشفت مصادر داخل نادى الزمالك، أن هناك مجهولين حاولوا الاعتداء على إمام عاشور لاعب الفريق الأول داخل منزله فى منطقة المهندسين، كما تعرضت سيارته للقطع فى الإطارات.

وقال المصدر، إن مجهولين حاولوا الوصول إلى منزل اللاعب إمام عاشور ولكن أمن العقار منعهم من ذلك، مؤكداً أن اللاعب بحالة مطمئنة ا بمنزله فى المهندسين، مشيراً إلي أن اللاعب سوف يقوم بتحرير محضر بالواقعة.

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