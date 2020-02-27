شكرا لقرائتكم طاهر أبو زيد: الطموح والتركيز سلاحى الأهلى والزمالك لعبور صن داونز والترجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طاهر أبو زيد أسطورة النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق المستوي الفني والبدني متقارب بين الأهلي والزمالك فى مباراتيهما أمام صن داونز والترجي التونسى في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال أبو زيد فى تصريحات تلفزيوينة قائلا: "هناك أسباب نعلمها لتفوق الفرق التونسية ولكن العامل الجماهيري والطموح والتركيز الشديد سوف يحسم مباراة الزمالك امام الترجي و الزمالك والأهلى مطالبين بمصالحة جماهيرهم بسبب الاسبوع المشحون وأتوقع فوز قطبي الكرة المصرية امام كلا من صن داونز والترجي ويجب عدم التفكير فى عدد الأهداف".

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وأشار طاهر أبو زيد أنه كان هناك أنفعال كبير وغضب خلال مباراة السوبر بين قطبي الكرة المصرية قائلا " أحداث السوبر مرفوضة وسلوك مرفوض ونتمني أن لا يحدث مرة أخري وهي سقطة لكرة القدم المصرية خارج بلدنا ويجب تجاوزها بسلوك أفضل و يجب أن يتحلي كل لاعب كرة قدم بسلوك محترم هناك متابعين بالملايين للفريقين لذلك يجب أن يتحلوا بالمظهر الحضاري".

أوضح طاهر أبو زيد موقفه من الترشح لانتخابات رئاسة القلعة الحمراء المقبلة قائلا "ترشحي لرئاسة الأهلي أمر سابق لأوانه وهذا الأمر غير وارد فى الفترة الحالية بسبب وجود مجلس حالي برئاسة الخطيب و أنا بعتز بأهلاويتي وببقا سعيد لما النادي الأهلى يقدم نتائج مميزة وارفض تقييم المجلس الحالي٬ وأتمني التوفيق للمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة".