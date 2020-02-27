شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: الزمالك ملوش حجة لازم يحقق فوز كبير على الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق أن مباراة الفريق الأبيض ضد الترجي يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية صعبة للغاية بسبب قوة المنافس والظروف المحيطة بالمباراة.

قال عبد العال: "الزمالك مطالب بتحقيق فوزا كبيرا ومطمئن على الترجي قبل مباراة العودة في تونس، وليس لديه حجة بعدما أراح اللاعبين مدة أسبوع منذ مباراة السوبر يوم الخميس الماضي، وحصل على قسط كافي من الراحة".

استطرد: "أطالب اللاعبين بعمل اللي عليهم حتى لو خسرنا يبقى خسرنا بشرف والجماهير تسقف لك، وعشان متقولش الاحداث اللي حصلت أثرت عليا، واحلى حاجة اننا متشطرناش على بعض في القمة".

وعن الأوراق الرابحة للزمالك في هذه المباراة أكد: أتمنى يكون الثلاثي أشرف بن شرقي ومصطفى محمد ويوسف أوباما في حالاتهم خلال هذه المباراة".

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ويلتقي الزمالك مع الترجي يوم الجمعة على استاد القاهرة في حضور 30 ألف مشجع ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الزمالك تغلب على الترجي بثلاثة أهداف لهدف منذ أكثر من 10 أيام على لقب السوبر الإفريقي الذي أقيم في دولة قطر.