الترجى وصل للقاهرة على متن طائرة خاصة لمواجهة الزمالك

وصل اليوم الأربعاء فريق الترجي التونسي، على متن طائرة خاصة في السابعة مساءا، من أجل خوض مباراة الزمالك،ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى السادسة مساء، على ملعب ى ستاد القاهرة، بحضور 30 ألف مُشجع.

حيث أن المدير الفني لفريق الترجي التونسي معين الشعبانى، كان اعلن عن قائمة باب سويقة والتى ضمت 22 لاعباً لمواجهة الزمالك وهم: بن شريفية، الربيع، الدبشي- المباركي، الجريدي، بن غيث، الشتي، الذوادي، شمام، اليعقوبي، واتارا، بن رمضان، توغاي- كوليبالي، المسكينى، بونسو، بن شوق- بن ساحة،بن صغير، المزيان، الهونى، بن حمودة.

كما وصل طاقم التحكيم الملف بإدارة المباراة مساء اليوم الأربعاء،والذي يتكون من رضوان جيد حكم ساحة يعاونه كل من لحسن ازجاو مساعد أول ومصطفى اكركاد مساعد ثان، والحكم الرابع عادل زوراك.