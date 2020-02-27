انبي يحفز لاعبيه بصرف مكافئات الفوز ومستحقات شهر فبراير لمواصلة الانتصارات

قرر مجلس إدارة نادى إنبى، برئاسة زكريا السيد، اليوم الأربعاء بصرف مكافآت الفوز المقررة وفقًا للائحة مع دفعة مستحقات شهر فبراير للاعبي الفريق الأول، والمقررة تبعا لعقود اللاعبين بالموسم الجاري، وذلك من أجل تحفيز اللاعبين على تحقيق المزيد من الانتصارات وحثهم على التقدم فى جدول ترتيب الدوري الممتاز، قبل انطلاق مباريات الدور الثاني من المسابقة المحلية.

حيث اتخذ مجلس إنبى هذا القرار بعد أن ظهر اللاعبين بأداء جيد خلال الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز، ولحثهم على وضع الفريق البترولي بمركز متقدم بترتيب الجدول خلال الدور الثاني من المسابقة المحلية.

يشار أن إنبى يمتلك رصيد 24 نقطة ويحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث استطاع تحقيق الفوز في 6 مباريات، كما تعادل في مثلهم وهزم في 4 لقاءات.