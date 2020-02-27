حصول نجم دوري أبطال أوروبا على هدية من مثله الأعلى

قام مهاجم بوروسيا دورتموند، المتألق بشكل متأخر في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا النرويجي إيرلينج هالاند بالإعلان عن تلقيه هدية خاصة من مثله الأعلى مهاجم سوانزي سيتي ونابولي السابق الإسباني ميتشو، وقد أعلن اللاعب هالاند إعجابه بالإسباني ميتشو والهدية هي عبارة عن قميص فريق بورجوس الإسباني ومكتوب على ظهره اسم اللاعب النرويجي.

وقد واجه ميتشو الكثير من التنقلات في خلال حياته فقد لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وكان يرتدي قميص سوانزي سيتي، كما أنه لعب في دولة إسبانيا بقمصان سيلتا فيجو واريو فايكانو وخضع لتجربة صغيرة في دولة إيطاليا وذلك بقميص نابولي كما أنه أعلن اعتزاله في عام 2017 وكان عمره 31 عام ومنصبه الآن المدير الرياضي لنادي بورجوس