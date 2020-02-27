شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. تعليمات الخطيب للاعبى الأهلى قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اجتمع محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى مع لاعبى الفريق الأحمر خلال مران الفريق الأستعدادات النهائية لمباراة صن داونز الجنوب أفريقى في بطولة دورى أبطال أفريقيا .
وجاء محمود الخطيب لاعطاء بعض التعليمات للاعبين وحسهم على الفوز على بطل جنوب أفريقيا و أسعاد الجمهور الأحمر تعويضا لبطولة السوبر المصرى وعدم التفكير في بعض الازمات التي مرت خلال الفترة الماضية.
وأضاف المصدر ان هناك محاولات من الجهاز الطبي للحاق اللاعب بمباراة العودة أمام صن داونز لكن فرص لحاقه بالمباراة ضعيفه للغاية.
وأوضح المصدر ان رمضان صبحي بعد تجدد إصابته خضع لأشعة قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري وتم التأكد من عدم قدرته على خوض مباراتي الزمالك في السوبر والقمة وكذلك مواجهة صن داونز في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري الأبطال الإفريقي وتم وضع برنامجي تأهيلي اللاعب وفور الانتهاء منه سيكون جاهز للمشاركة في مباريات المارد الأحمر .
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك ، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.
وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.
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