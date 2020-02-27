شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. تعليمات الخطيب للاعبى الأهلى قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اجتمع محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى مع لاعبى الفريق الأحمر خلال مران الفريق الأستعدادات النهائية لمباراة صن داونز الجنوب أفريقى في بطولة دورى أبطال أفريقيا .

وجاء محمود الخطيب لاعطاء بعض التعليمات للاعبين وحسهم على الفوز على بطل جنوب أفريقيا و أسعاد الجمهور الأحمر تعويضا لبطولة السوبر المصرى وعدم التفكير في بعض الازمات التي مرت خلال الفترة الماضية.

أكد مصدر داخل الأهلي أن رمضان صبحي لاعب الفريق تأكد غيابه عن مباراة صن داونز المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في ذهاب الدور ربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المصدر ان هناك محاولات من الجهاز الطبي للحاق اللاعب بمباراة العودة أمام صن داونز لكن فرص لحاقه بالمباراة ضعيفه للغاية.

Advertisements

وأوضح المصدر ان رمضان صبحي بعد تجدد إصابته خضع لأشعة قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري وتم التأكد من عدم قدرته على خوض مباراتي الزمالك في السوبر والقمة وكذلك مواجهة صن داونز في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري الأبطال الإفريقي وتم وضع برنامجي تأهيلي اللاعب وفور الانتهاء منه سيكون جاهز للمشاركة في مباريات المارد الأحمر .