تدريب خفيف لفريق الترجي في ملعب الفندق صباح الغد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يخوض فريق الترجي التونسي تدريبا خفيفا وفك عضلات في ملعب فندق اقامة الفريق بمنطقة مدينة نصر صباح غد الخميس، استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الذهاب لدور الـ 8 بدوري ابطال افريقيا.

ووصلت بعثة الفريق التونسي الي القاهرة منذ قليل علي متن طائرة خاصة ، وتاخرت الطائرة عن موعد وصولها ما يقرب من 3 ساعات، فيما حظيت بعثة الترجي التونسي بتأمين مكثف فور وصولها المطار حفاظا علي سلامة وامن لاعبي الفريق التونسي.

واستقبل مسئولو نادى الزمالك، فى حضور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي الأبيض بعثة الترجي التونسى بالورود فور وصولهم ستاد القاهرة.

ووصل مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، بعثة فريق الترجى التونسى، على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض مباراة الزمالك، التى ستجمع الفريقين، فى السادسة من مساء الجمعة المقبل، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، بحضور 30 ألف مُشجع.

وكان معين الشعبانى، المدير الفنى لفريق الترجى التونسى قائمة باب سويقة لمباراة الزمالك والتى ضمت 22 لاعباً هم، بن شريفية، الجريدي، الدبشي- المباركي، الشتي، الربيع، الذوادي، شمام، اليعقوبي، توغاي- كوليبالي، بن رمضان، المسكينى، بونسو، بن غيث، بن شوق- بن ساحة، المزيان، بن صغير، الهونى، واتارا، بن حمودة.

ووصل إلى مطار القاهرة اليوم مندوب نادى الترجى للترتيب لاستقبال بعثة فريقه وفندق الإقامة وملاعب التدريب، استعدادا للمباراة المرتقبة.