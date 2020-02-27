شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يستقبل بعثة الترجى التونسى بالورود بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مسئولو نادى الزمالك، فى حضور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي الأبيض بعثة الترجي التونسى بالورود فور وصولهم ستاد القاهرة.

ووصل مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، بعثة فريق الترجى التونسى، على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض مباراة الزمالك، التى ستجمع الفريقين، فى السادسة من مساء الجمعة المقبل، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، بحضور 30 ألف مُشجع.

وكان معين الشعبانى، المدير الفنى لفريق الترجى التونسى قائمة باب سويقة لمباراة الزمالك والتى ضمت 22 لاعباً هم، بن شريفية، الجريدي، الدبشي- المباركي، الشتي، الربيع، الذوادي، شمام، اليعقوبي، توغاي- كوليبالي، بن رمضان، المسكينى، بونسو، بن غيث، بن شوق- بن ساحة، المزيان، بن صغير، الهونى، واتارا، بن حمودة.

الترجى

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استقبال الترجى