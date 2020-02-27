أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلى بمباراة القمة 2/0 وخصم 3 نقاط أخرى من الزمالك اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلى بمباراة القمة 2/0 وخصم 3 نقاط أخرى من الزمالك قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك ، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه. سائق أتوبيس الزمالك يفجر المفاجآت: الباص ماعطلش واللاعبين اشتروا سندويتشات كبدة فجر السائق سمير جمعة سائق الشركة المسئولة عن نقل لا عبى فريق الزمالك في مباراة القمة 119 مع النادى الأهلى والتى لم تلعب بسبب عدم وصول الأتوبيس إلى ستاد القاهرة، مؤكدا أنه تلقى "أوردر" بتوصيل لاعبى فريق نادى الزمالك من مقر النادى بميت عقبة في الجيزة، إلى استاذ القاهرة، بمدينة نصر، وتم التحرك بالأتوبيس فى الاتجاه المطلوب من شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين بمرافقة قوة أمنية. Advertisements تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة زاناكو فى زامبيا أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة لاعبيه التي تسافر لزامبيا لمواجهة زاناكو في كأس الكونفدرالية، حيث من المقرر أن تطير بعثة بيراميدز صباح غدًا الخميس إلى زامبيا مباشرة لخوض مواجهة زاناكو في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وهي المواجهة المقرر لها الأحد المقبل.

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