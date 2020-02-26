شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يتقدم ببلاغ بتعرض سيارته لتلفيات أمام منزله في العجوزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر قضائية بنيابة العجوزة فى الجيزة، أمس، تفاصيل تعرض سيارة إمام عاشور، لاعب نادى الزمالك لكرة القدم، لتلفيات على يد مجهولين.

وقالت مصادر بالنيابة إن لاعب الزمالك وآخرين أبلغوا شرطة النجدة بتعرض سيارة اللاعب للتلفيات على يد مجهولين، وإن أجهزة الأمن انتقلت إلى مكان البلاغ بمحيط سكن اللاعب بدائرة قسم شرطة العجوزة، وأجْرَت معاينة لسيارة اللاعب، وتبين تعرض إطارها لتهتك عن طريق العمد بآلة حادة. وذكرت أن الأمن الإدارى لمسكن اللاعب قال إنه لم يتسلل إليه أحد، ونفوا تعرض المسكن للاقتحام أو تعرض اللاعب لاعتداء.

وبحسب المصادر، فإن اللاعب أبلغ شرطة النجدة، وعقب انتقال قوة أمنية لإجراء المعاينة أخطرت النيابة بالواقعة، وأشارت إلى أن اللاعب كان يستقل سيارته وقت وصول الأمن لإجراء المعاينة، ولم يُدْلِ لهم بأى معلومات بشأن الواقعة، وحسبما روت المصادر، تحفظت أجهزة الأمن على كاميرات المراقبة لفحصها وبيان تفاصيل الواقعة.