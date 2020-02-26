شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر مباراة الأهلي و«صن داونز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، أولى خطواته القانونية، للحفاظ على حقوق النادى تجاه القرارات التي صدرت عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، بخصوص الأحداث التي وقعت عقب مباراة السوبر المحلى، التي جرت على أرض الإمارات، الخميس الماضى، وتقدم النادى بمذكرة لاتحاد الكرة يرفض فيها القرارات التي جاءت جائرةً بحق لاعبى الأهلى، ولا تعبر عن واقع الأحداث، ولا تتفق مع اللوائح «وفقاً لمذكرة الأهلى»، خاصة أن اتحاد الكرة لم يعلن عن لائحته أو يخطر النادى الأهلى بها، رغم مخاطبته ثلاث مرات منذ بداية الموسم في أوقات مختلفة. وتضمنت مذكرة الأهلى كل الأسانيد التي تتفق مع لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم، والتى تؤكد أن ما جاء من عقوبات بحق لاعبى الأهلى لا يتسم بالعدالة، خاصة أن النادى سبق أن نبه من مغبة العقوبات المتفاوتة للجنة الانضباط والأخلاق، خاصة في المواقف المتشابهة، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في الوسط الرياضى خلال الفترة الماضية. على الجانب الآخر، أعلنت شركة تذكرتى المسؤولة عن توزيع تذاكر مباراة الأهلى وصن دوانز الجنوب إفريقى، السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا عن نفاد جميع التذاكر والمقدر عددها بـ30 ألف تذكرة، بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية على هذا العدد. وتسابقت جماهير الأهلى على حجز التذاكر لمؤزارة الفريق في المباراة المرتقبة لتشجيع اللاعبين لتحقيق الفوز في المواجهة الصعبة لتسهيل مهمته في مباراة الإياب. فيما أثارت تصريحات بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق صن داونز الجنوب إفريقى، والتى عبر فيها عن غضبه من سوء أرضية ملعب لوكاس موريبى المتواجد في بريتوريا بجنوب إفريقيا، الذي يحتضن مواجهة الأهلى في إياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، المحدد لها السابع من مارس القادم، مخاوف الجهاز الفنى للأهلى قبل شد الرحال إلى جنوب إفريقيا، ما دفع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لإجراء اتصالات هاتفية بالمسؤولين في السفارة المصرية هناك للتأكد من صحة كلام موسيمانى والترتيب بخصوص استقبال وإقامة البعثة التي ستطير الأحد المقبل إلى جنوب إفريقيا لخوض اللقاء، ويخشى رينيه فاير من تأثر اللاعبين بطول عشب الملعب، خاصة أن مدرب صن دوانز ذكر في تصريحات لصحيفة «تايمز لايف» الجنوب إفريقية، أن الأرضية سيئة للغاية وتتسبب في إيقاف الكرة وتعطيل الكرة وعرقلة سرعة الأداء وهى أحد أهم مميزاتنا نظرا لطول العشب، كما يواجه مدرب الأهلى أزمة أخرى سيعمل على علاجها عقب العودة من جنوب إفريقيا، متمثلة في قرار إيقاف الثلاثى محمود كهربا الموقوف محليا لنهاية الموسم وجونيور أجايى وياسر إبراهيم على خليفة أحداث السوبر المحلى، وتكمن المشكلة في عدم قدرة اللاعبين على المشاركة محليا ويخشى من فقدانهم حساسية المباريات، خاصة أنه يعتمد عليهم خلال المباريات الإفريقية، ويأمل مدرب الأحمر في نجاح إدارة النادى لتخفيف العقوبة حتى يتسنى لللاعبين المشاركة في الدورى والكأس. من ناحية أخرى، يؤدى الفريق تدريباته، اليوم الخميس، على ملعبه بالجزيرة، استعدادا لمواجهة صن دوانز السبت المقبل، وينتظر أن يضع المدير الفنى اللمسات النهائية على الخطة التي سيخوض بها الفريق المباراة بعد إطلاعه على طريقة وأداء لعب الفريق الجنوب إفريقى، كما واصل فايلر تحذيراته للاعبين بعدم الانشغال بأى أمور أخرى قد تؤثر عليهم سلبا، وذلك خلال الجلسة التي عقدها مع اللاعبين على هامش التدريبات التي خاضها الفريق أمس على ملعب التتش.