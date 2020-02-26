شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ «عُقدة» الفرق اللندنية في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل فريق بايرن ميونخ بعد فوزه على نظيره الإنجليزى تشيلسى بثلاثية نظيفة دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأول، على أرض ملعب «ستامفورد بريدج»، معقل «البلوز»، في لقاء ذهاب دور الستة عشر من بطولة دورى أبطال أوروبا. وأشادت الصحف الألمانية بمستوى فريقها، وقالت «بيلد» إن بايرن ميونخ وضع قدما بقوة في دور الثمانية بفوزه الثلاثى على تشيلسى في عقر داره ووسط جماهيره الزرقاء، وأصبحت كفته هي الأقوى خلال لقاء العودة الذي سيقام يوم 18 مارس المقبل. وأضافت أن خروج االفرنسى كينجسلى كومان بسبب الإصابة في الشوط الثانى تعد الإصابة الثانية التي يتعرض لها خلال أسبوعين، مما يصعب لحاقه بلقاء العودة أمام رفقاء لامبارد.

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وواصل سيرجى جنابرى، جناح بايرن ميونخ، غزو شباك الفرق اللندنية في دورى أبطال أوروبا هذا الموسم بعد نجاحه في تسجيل هدفين خلال لقاء تشيلسى، مساء أمس الأول، وقالت شبكة «سكواكا» للإحصائيات إن لاعب الفريق الألمانى وصل إلى هدفه السادس، وجاءت أهدافه جميعها في شباك الفرق اللندنية. كان جنابرى سجل رباعية خلال فوز الفريق البافارى على توتنهام هوتسبير (7-2)، قبل ضرب شباك البلوز بهدفين مساء أمس الأول. وأصبح جنابرى اللاعب الثانى في تاريخ البطولة يسجل في شباك فريقين لندنيين بعقر دارهما خلال موسم واحد.

وبات فريق بايرن ميونخ الفريق الوحيد خلال هذه البطولة الأوروبية الذي عذب الفرق اللندنية، حيث فاز على فريق توتنهام بسباعية لهدفين خلال جولات دورى المجموعات، واختتم مساء أمس الأول بالفوز على تشيلسى بثلاثية دون رد في ستامفورد بريدج، معقل البلوز.

وسجل أهداف الفريق الألمانى خلال لقاء تشيلسى مساء أمس الأول، سيرجى جنابرى في الدقيقتين 51 و57 من الشوط الثانى، وأضاف الثالث روبرت ليفاندوفسكى عند الدقيقة 77.