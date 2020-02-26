مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر الآن في دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة ريال مدريد فريق “مانشستر سيتي” في أهم مباريات اليوم الأربعاء 26-2-2020 في إطار منافسات ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق التونسي “عصام الشوالي ”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، بإدارة من الحكم الإيطالي “دانييلي أورساتو”.

يستضيف ريال مدريد فريق مانشستر سيتي اليوم الأربعاء على ملعب الأول “سانتياجو بيرنابيو”، ضمن منافسات دور الذهاب من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.