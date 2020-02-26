"خيبل المهرة" يختتم مشاركته بفوز ساحق على جباليا الفلسطيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

احتل نادي خيبل المهرة، المركز 13 في قائمة الأندية الـ17 المشاركة في بطولة الأندية العربية الـ38 لكرة الطائرة المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، بعد تغلبه الساحق على نظيره نادي جباليا الفلسطيني بـ3 أشواط مقابل لا شيء، في المباراة الثانية لتحديد المراكز.



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واختتم خيبل مشاركته بفوز مهم على النادي الفلسطيني في المباراة التي سيطر عليها طولا وعرضا واحتاج نظيره بثلاثة أشواط نظيفة أتت نتائجها ( 25 - 10، 25 - 15، 25 - 18 ) توالياً، احتل معها المركز الثالث عشر في قائمة الأندية المشاركة البالغ عددها 17 نادي مشارك من 11 دولة عربية.

وكان نادي خيبل قاب قوسين أو أدنى من التأهل للأدوار الإقصائية لولا تأثره بعامل توقف البطولات اليمنية وغياب لاعبيه لفترة عن المنافسات، ورغم ذلك كان نداً عنيداً في كل مبارياته وأظهر مستويات عالية تليق باسمه وبالرياضة اليمنية.

وعلى هامش المشاركة العربية لنادي خيبل المهرة، قام رئيس بعثة النادي الاستاذ محمد عمر سويلم مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة، برفقة الأستاذ عدنان بادينار مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة، وإدارة النادي، بتكريم المدرب الدولي التونسي نجيب بن حمودة العميري، والاعبين المحترفين بصفوف النادي الكابتن العماني سعود بن راشد المعمري، قائد منتخب عمان، والمصري الكابتن أحمد عزب السيد، لاعب منتخب مصر للشاب، بدروع الشكر والتقدير وباقات الورد، مثمنين دورهم البارز رفقة النادي في مشاركته العربية، وتقديمهم مستوى مرضي للجماهير المهرية واليمنية.