شكرا لقرائتكم عبد الرحمن عرابى يتأهل لنهائى أفريقيا للملاكمة ويحجز بطاقته بـ"طوكيو 2020" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح الملاكم عبد الرحمن عرابى فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بالوصول إلى نهائى منافسات وزن ٨١ كجم فى البطوله الأفريقية بالسنغال المؤهلة إلى الدورة الأولمبية بالفوز على بطل غانا فى نصف النهائي .

خسر يوسف كرار لاعب المنتخب الوطني للملاكمة من نظيره بطل الجزائر بنتيجة 5/0 فى نصف نهائى منافسات وزن 91 بالبطولة الأفريقية المقامة بالسنغال و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

تأهل يوسف كرار لاعب المنتخب الوطني للملاكمة إلى المربع الذهبي بالبطولة الأفريقية بعد الفوز على بطل السنغال صاحب الأرض و الجمهور بنتيجة ً5/0 فى ربع النهائي فى وزن91 كجم .

فيما خرج من دور آل16. كلا من عمر العوضي وزن ً69. و احمد حسام وزن 75 , بينما خرج كلا من محمد جلال و صبري جمال من دور آل. 32

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فيما يضم الجهاز الفني كلا من ، أوليسيوس المدرب العام الكوبي و المدرب سعيد حسن، ودكتور مجدي مصطفي طبيب، وعبد العزيز غنيم رئيس الإتحاد المصرى رئيسا للبعثة .

كانت بعثة المنتخب عادت من كوبا يوم 30 يناير والتي أقامت معسكرًا خلال الفترة منذ 15 إلى 30 يناير تضم قائمة اللاعبين فى المعسكر .

ودخل منتخب الملاكمة في معسكر مغلق فى شهر ديسمبر الماضى فى أذربيجان فى إطار خطة الاستعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد .

يذكر أن، منتخب مصر حصل على لقب وصيف البطولة العربية لناشئين الملاكمة مواليد 2004 التى اقيمت بالكويت ، وجاءت مصر فى المركز الثانى برصيد 4 ذهبيات عن طريق كلا من ، محمد السيد و عمر عبد العليم وأحمد السمرى و عمر خالد ، بينما حصد الثنائى عمر رزق و محمد بلال الميدالية الفضية ، فيما حصل محمد أمين على الميدالية البرونزية .