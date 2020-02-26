شكرا لقرائتكم مدرب منتخب مصر يستقبل بعثة نهضة بركان المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر على استقبال بعثة فريق نهضة بركان المغربي لدى وصوله إلى القاهرة، استعدادا لمواجهة المصري في ذهاب دور الـ16 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وعلق مدرب المنتخب على صورة استقباله لفريق نهضة بركان عبر حسابه على فيس بوك قائلا: "مرحبا فريق نهضة بركان فى بلدكم التانيه مصر".

جدير بالذكر أن طارق مصطفى سبق له التدريب في المغرب وقاد فريقي الدفاع الحسني الجديد المغربي وسريع وادي زم، وحقق نتائج طيبة مع الفريقين، ويرتبط بعلاقة طيبة مع مسئولي الرياضة المغربية.

جدير بالذكر أن طارق مصطفى تلقى أكثر من عرض لتدريب فرق مغربية في الفترة الأخيرة مثل اتحاد طنجة وأولمبيك خريبكة، ولكنه اعتذر لرغبته في استكمال تجربته مع المنتخب الوطني.

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وتولى طارق مصطفى تدريب أكثر من فريق خارج مصر مثل العروبة الإماراتي والدفاع الحسني الجديد المغربي وسريع وادي زم المغربي.