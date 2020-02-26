شكرا لقرائتكم "الأهلى السنة دى حاجة تانية".. اعرف ماذا قال كارتيرون لصحف جنوب أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الأهلي والحالي لنادي الزمالك، أن النادي الأهلي أصبح حاليا أقوى من نسخة العام الماضي الذى تعرض للخسارة أمام صن داونز الجنوب إفريقي 5-0 في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لاستضافة صن داونز السبت المقبل، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعد الخروج المدوي من نسخة العام الماضي بالخسارة 5-0 .

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وقال كارتيرون في تصريحات لصحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية: "الأهلي يبدو أقوى هذا الموسم، لا أعتقد أن خسارته 5-0 العام الماضي ستؤثر عليه".

أضاف: "الأهلي لديه فريق جيد، سيكون لديه دافع للإنتقام من صن داونز، وأعتقد ان فرص الثنائي للتأهل إلى الدور نصف النهائي متكافئة".

وعن وتوقعاته للفريق الذى سيتوج باللقب قال: "البطولة هذا العام رائعة، جميع الفرق المشاركة في ربع النهائي سبق لها الفوز بالبطولة، من الصعب معرفة من سيتوج باللقب، هناك مازيمبي والأهلي وأيضا صن داونز لديه فرصة".