شكرا لقرائتكم عبد العال: الشحات بيلعب في الأهلي عشان محدش يقول أبو 180 مليون ع دكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، الفريق الأحمر من مباراته ضد صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدة أنها مباراة صعبة والأهلي مطالب فيها بأن يثأر من هزيمته في العام الماضي بخماسية نظيفة.

قال عبد العال في تصريحات خاصة: " الأهلي حصل على الوقت الكافي من أجل الاستعداد لمباراة صن داونز، لعدم خوض مباراة قمة الدوري المصري لانسحاب الزمالك، وعليه انه ياخد بتاره ويكسب بنتيجة كبيرة قبل السفر إلى جنوب افريقيا للعب مباراة العودة".

أكمل حديثه: "من أهم اللاعبين في الأهلي جونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ولازم يكونوا في حالتهم، ولازم يحط الشيخ بدل من جيرالدو والقرف ده، متابعا: "حسين الشحات بيشحت كورة وانت بتديه فرصة وأفشة الوحيد اللي بيلعب كورة وبتيجي عليه".

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استمر في توجيه حديثه إلى فايلر المدير الفني للأهلي: " احمد الشيخ لعب اد ايه؟ كل ما يجيب جون تغيره وبعده افشة وناس تانية عمالة "تهجص".

ادي الشيخ وصالح جمعة اللي سايبهم على الدكة فرصة، وهو بيلعب حسين الشحات عشان محدش يقولك أبو 180 مليون جنيه قاعد على الدكة".