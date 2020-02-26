شكرا لقرائتكم خالد الغندور يرد على دوره في صناعة الفتنة بين الجمهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي خالد الغندور عن تجهيز مسئولي وزارة الداخلية لقانون جديد من أجل معاقبة كل من يتطاول على الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو اليوتيوب، وهو ما يتسبب في إثارة الفتنة، حيث تسعى للحد من خطورة مثيري الفتنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قال الغندور خلال برنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "انا مش بعمل فتنة وبدافع عن الزمالك فقط، وقد يكون كلامي مستفزا للبعض ولكن كل واحد من حقه يوصل صوته طالما بادب واحترام وكل واحد بيدور على حقوقه".

أكمل حديثه: "انت عايز تلغي صوتي بس مش هتعرف لانه مفيش خروج عن النص ومش بقول حاجة الا على لسان فلان وعلان عشان ارد عليه، واللي قال فيديو هو اللي عمل فتنة وانا مجرد اني برد عليه فقط".