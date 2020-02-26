شكرا لقرائتكم سلمى أيمن تتأهل لنهائى كأس العالم للخماسى الحديث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت سلمي أيمن لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث في التأهل لنهائي منافسات السيدات بكأس العالم والتي تسضيفها مصر خلال الفترة من 26 وحتي الأول من مارس المقبل على ملاعب نادي بلاتينيوم ‏بالتجمع الخامس.

وجاء تأهل "سلمي" عقب تحقيق المركز الأول في تصفيات نصف النهائي بمجموع نقاط 1035 ضمن أول 36 لاعبة متأهلين للنهائي الذي من المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل .

فيما احتلت الألمانية جانين كولمان المركز الثاني بمجموع نقاط 1027 ، فيما حصلت الفرنسية ايلودي كلوفيل على المركز الثالث بمجموع نقاط 1027.

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وتقام منافسات النهائي للسيدات يوم الجمعة المقبل ،بينما تقام غداً الخميس منافسات نصف النهائي "رجال".

و يمثل ‏مصر بمنتخب الرجال : أحمد أسامة الجندى ، اسلام حامد ، ياسر حفنى ، وشريف ياسر ‏ومهند طارق ‏وعلى الدين شريف و هو الحد الاقصى للاعبين المشاركين من الدولة ‏المضيفة مصر.‏

الجدير بالذكر أن تشارك في البطولة 40 دولة وهم : الأرجنتين ، النمسا ‏، ‏بيلاروسيا ، بلجيكا ، ‏البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ‏، ‏فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، ‏المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ‏، ‏كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، ‏البرتغال ‏، ‏روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ‏، ‏نيجيريا ، نيوزلندا ‏، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد ‏الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى .‏