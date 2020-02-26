شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة ينشر جدول الدورى بعد انتهاء الدور الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، جدول الدورى العام بعد اعتماد نتيجة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك التى ألغيت مساء الإثنين الماضى، والتى كانت مؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى.

وجاء الأهلى فى المركز الأول برصيد 48 نقطة بعد 16 مباراة فاز بها جميعا حيث اعتمد فوزه بالمباراة 2-0، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 31 نقطة فى المركز الثالث خلف المقاولون العرب الثانى.



جدول الدورى

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك ، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

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وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.

واستقر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور على اللجوء للقضاء الإدارى وتحريك دعوى قضائية ضد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بعد قرار اللجنة باعتبار الزمالك منسحبا في مباراة القمة أمام الأهلى وهزيمته 2/0.