شكرا لقرائتكم بعد عبور تشيلسي.. بايرن ميونخ يفقد ليفاندوفسكي 4 أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، يوم الأربعاء، أن هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيغيب عن الملاعب لنحو أربعة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة بالغة في الركبة اليسرى خلال المباراة ضد تشيلسي الإنجليزي الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وأورد النادي البافاري في بيان نشر على موقعه الرسمي، أن ليفاندوفسكي تعرض لكسر في مفصل ركبة الساق اليسرى خلال الفوز يوم الثلاثاء على تشلسي بنتيجة 3-صفر، ما يستوجب وضعها في "الجبس" عشرة أيام قبل أن تبدأ عملية التأهيل، ما سيؤدي إلى غياب المهاجم لنحو أربعة أسابيع.
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