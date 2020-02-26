تأجيل الكشف عن ملاعب نهائي الدوري بعد الانتهاء من مباريات ربع النهائي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن فتح باب تلقى عروض استضافة نهائيي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية على الترتيب، حيث قام الاتحاد بتاريخ 11 فبراير الماضي بارسال خطاباً للدول الأعضاء، والذي يخبرهم فيه بفتح باب التقدم، وكذلك شروط التقدم، جاء ذلك بحسب ما نشره موقع ” africansoccer”.

والذي كشف عن أن ملف التقديم للراغبين يجب أن يشمل اسم الملعب، وملعب التدريب، وتفاصيل الإقامة، بالإضافة لتقديم خطاب ضمان حكومي،والتي انتهي التقديم لها يوم 20 فبراير، وبعدها توجه مسؤولي الاتحاد لمعاينة الملاعب التي من المقرر اقامة نهائي الدوري عليها.

كما أنه تم تأجيل الكشف عنه بشكل نهائى رسمى عقب انتهاء منافسات الدور ربع النهائى من المسابقة، حيث أن نهائى الكونفدرالية من المقرر ان يقام في يوم 24 مايو 2020، كما سيقام نهائي دوري الأبطال يوم 29 مايو.